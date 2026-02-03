İSTANBUL 6°C / 2°C
  • Ukrayna'da patlama sesleri: Rusya'dan yeni hava taarruzu
Güncel

Ukrayna'da patlama sesleri: Rusya'dan yeni hava taarruzu

Ukrayna, Rus ordusunun gece yarısından itibaren Kiev başta olmak üzere birçok bölgeye hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

AA3 Şubat 2026 Salı 10:40 - Güncelleme:
Ukrayna'da patlama sesleri: Rusya'dan yeni hava taarruzu
ABONE OL

Ukrayna Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanlığı, Rus ordusunun, gece yarısından bu yana başkent Kiev başta ülkenin farklı bölgelerine yönelik hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Hava Savunma Kuvvetleri Komutanlığının yazılı açıklamasında, Rusya'nın gece yarısından bu yana Ukrayna'nın başkenti Kiev ile farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev'de 1170 yüksek katlı binanın ısınma hizmetinden yoksun kaldığını kaydetti.

Kliçko, kentin farklı semtlerinde patlama seslerinin duyulduğunu ve yangınlar çıktığını aktararak, Rusya'nın Kiev'in altyapısını hedef aldığını vurguladı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Rus ordusunun saldırıları nedeniyle Kiev'de 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

