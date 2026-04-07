Ukrayna'da toplu taşıma aracı İHA ile hedef alındı: 3 ölü, 12 yaralı

Rusya, Ukrayna'da saldırıları 5 yılı aşkın süredir devam ediyor. Rus güçleri, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Nikopol şehrinde bir otobüse insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı. Ukraynalı yetkililer, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko yaptığı açıklamada, "Bu, toplu taşımaya yönelik yıkıcı bir darbe. İnsanların işe gitmekte olduğu yoğun saatlerde gerçekleşti" dedi.

"7 KİŞİ ENKAZDAN ÇIKARILARAK KURTARILDI"

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nden (DSNS) yapılan açıklamada, "Sivil yolcu taşımacılığına yönelik acımasız bir saldırı. İnsanların işe gitmekte olduğu yoğun saatlerde gerçekleşti. Olayın ilk anlarından itibaren kurtarma ekipleri bölgede çalışıyor. Sağlık ekipleri, 7 kişiyi enkazdan çıkararak kurtardı. Ekiplerimiz, yardıma ihtiyaç duyan herkesi kurtarmak için ellerinden geleni yapıyor. Rusya bilinçli olarak sivilleri hedef alıyor. Bu bir tesadüf değil, onların taktiği. Sivil halka yönelik kasıtlı saldırılar. Her bir olay, soruşturmacılar tarafından belgeleniyor. Kurtarma ekipleri yaralılara olay yerinde ilk yardım sağladı ve onları sağlık kuruluşlarına nakletti" ifadeleri kullanıldı.