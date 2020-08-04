Ukrayna'da Türk şirketten dev anlaşma!

04 Ağustos 2020 Salı 13:52 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 13:52

NZD yetkilileri, Ukrayna’nın Mykolaiv şehrindeki toplantıda Mykolaiv Bölge Konseyi Başkanı Viktoriia Moskalenko, Başkan Yardımcısı Takhir Sadridinov ve konsey üyelerine uluslararası Mykolaiv Havaalanı’nın inşaatı ve yeniden yapılandırılması hususundaki projenin sunumunu yaptı. Momerandum neticesinde karşılıklı imzalar atıldı.



Memorandumdan sonra NZD İnşaat yetkililerinden Mustafa Ustaoğlu bir açıklama yaparak “İnşaat yaklaşık iki sene gibi kısa bir sürede sona erecek ve inşaat süresince bölge insanlarını da burada istihdam edeceğiz. Projemizde inşaat müddetince 1.000, inşaat bittikten sonra ise 350 kişiyi istihdam etmeyi planladık” dedi.