Ukrayna'da Türkçe'ye ilgi artıyor

AA 20 Ekim 2021 Çarşamba 11:09 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 11:09

Kiev Taras Şevçenko Milli Üniversitesi Türkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Irina Pokrovska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitede Türkoloji bölümünün 1995'te kurulduğunu, halihazırda lisans, yüksek lisans, doktora olarak 160 kişinin eğitim gördüğünü ve sayının her sene arttığını söyledi.

Bölüm kapsamında Türkiye Türkçesiyle birlikte Azerbaycan, Gagauz, Kırım Tatar Türkçesinin de olduğunu belirten Pokrovska, "Müfredat Türkiye'den biraz farklı, bize gelenler sıfırdan başlıyor. İlk iki sene Türkçe sonra edebiyat, tercüme ve dilbilimi eğitimi veriyoruz. Son 2 senede bölüme giren öğrenci sayısında da artış var." dedi.

Pokrovska, Türkiye'de İstanbul, Pamukkale, Ankara, Gazi ve Anadolu gibi 8 üniversiteyle anlaşmaları bulunduğunu ve yeni anlaşmalara da açık olduklarını vurguladı.

- "OLMAM GEREKEN YERDEYİM"

Türkoloji bölümü 4. sınıf öğrencisi Anna Savkiv, yeni bir dil öğrenmek istediğini, bir süre araştırdıktan sonra Türkçe alfabesini incelediğini ve Latince olması dolayısıyla bu bölümü seçtiğini anlattı. Savkiv, "Türkoloji bölümünden burs kazandım, şu an üniversiteyi bitiriyorum ve memnunum. Anlıyorum ki bu doğru bir seçimdi ve olmam gereken yerdeyim." diye konuştu.

İkinci sınıfta olan Anton Titov da üniversiteye başlamadan önce Türk arkadaşları olduğu için Türk tarihi ve kültürüyle ilgilenmeye başladığını ifade etti. Türkçenin kendisi için biraz zor olduğunu belirten Titov, en önemlisinin pratik yapmak olduğunu söyledi.

Bir diğer ikinci sınıf öğrencisi Yuliya Zolotkova, "Muhteşem Yüzyıl dizisini izledikten sonra Türkiye'ye ilgim arttı ve sonra Türkoloji okumaya karar verdim." dedi.

Üçüncü sınıfta olan Esma Yunusova, çocukluktan beri dillere meraklı olduğunu, Türk dilini ve kültürünü çok sevdiği için de Türkoloji bölümünü seçtiğini söyledi. Kırım Tatar Türkü olması dolayısıyla dili öğrenmede zorluk çekmediğini aktaran Yunusova, "Ben dili bilimsel yönden öğrenmeye dikkat ediyorum, bu bana ilginç geliyor." ifadesini kullandı.

- "İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİN GELİŞMESİ VE DİZİLERİN ETKİSİ VAR"

Kiev Taras Şevçenko Milli Üniversitesi Türkoloji Bölümünde Okutman olan Doç. Dr. Muhammet Nurullah Cicioğlu, Türkiye'den görevli geldiğini ve iki senedir görev yaptığını dile getirdi.

Cicioğlu, Türkoloji bölümünün Türkiye'deki üniversitelerden farklı olmadığını vurgulayarak, "Akademisyenler ve öğrenciler, Türkçeye o kadar hakimler ki Türkiye'de bir okulda öğretmenler arasında oturuyor gibiyim. Öğrencilerim de meraklı, bundan dolayı çok zevkli bir iş." diye konuştu.

Son 2 senedir öğrenci sayısında artış olduğunu belirten Cicioğlu, "Türkçeye ve Türk kültürüne merak oluştu. İki ülke ilişkilerinin gelişmesinde dizilerin de etkisi var. Bir de öğrenciler, farklı bir dil öğrenmenin avantaj olacağını düşünüyor." değerlendirmesinde bulundu.