Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili önemli gelişme

DHA 28 Şubat 2022 Pazartesi 14:50 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 14:50

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün (28.02.2022) saat 19.00'da Kiev'den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek en geç saat 18:00'e kadar Kiev tren garına ulaşmaları gerekmektedir" denildi.

HARKİV'DEN KALKACAK TREN 15.00'TE

Öte yandan Harkiv Büyükelçiliği, yine Çernivtsi kentine gidecek olan trenin 15.00'da kalkacağını duyurarak, "Bugün (28.02.2022) saat 20.00'de Harkiv'den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00'e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN VARŞOVA BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN TÜRK VATANDAŞLARINA DUYURU

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği, yeni bir duyuru yaptı. Ukrayna-Polonya sınır kapılarında çok büyük yoğunluk yaşandığı anlatıldı. Vatandaşların Ukrayna'yı Romanya, Macaristan ve Slovakya sınır kapıları üzerinden terk etmeleri önerildi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği, Ukrayna'dan Polonya'ya gitmeye çalışan Türk vatandaşları için yeni duyuru yaptı.

Büyükelçiliğin Twitter'dan yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ukrayna-Polonya sınır kapılarında çok büyük bir yoğunluk yaşanmaktadır. Onlarca kilometre uzunluğunda araç ve binlerce kişilik yaya sıraları bulunmaktadır. Bu çerçevede vatandaşlarımızın mümkün olduğu takdirde Ukrayna'yı Romanya, Macaristan ve Slovakya sınır kapıları üzerinden terk etmelerini öneriyoruz. Polonya'ya gelebilecekleri biz mevcut uygulamamız çerçevesinde karşılamaya, ağırlayıp tahliye etmeye devam edeceğiz."