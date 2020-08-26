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Ukrayna'dan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a devlet nişanı: Onur duydum

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna ve Ukrayna-Türkiye ilişkilerine yaptığı hizmetlerden dolayı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den devlet nişanı aldı.

AA26 Ağustos 2020 Çarşamba 07:44 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 07:54
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Zelenskiy, Bayraktar'a Kiev'deki Devlet Başkanlığı sarayında devlet nişanı verdi.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz nokta dost iki ülkenin artan ilişkilerinin en açık göstergesidir. Türkiye, Ukrayna’nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olarak her zaman iki ülkenin ilişkilerine önem verdi." ifadeleri kullandı.

İki ülke arasındaki iş birliğinin son dönemde savunma, teknoloji ve turizm başta olmak üzere çok yönlü olarak geliştiğini aktaran Bayraktar, Ukrayna ve Türkiye'nin birlikte geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyeceğine inandığını söyledi.

Bayraktar, "Ukrayna devleti tarafından üstün hizmet nişanına layık görüldüğüm için onur duydum. Bu nişanı almaktan çok gururlu olduğumu ifade etmek isterim. Türkiye ve Ukrayna'nın her alanda iş birliğinin artması ve bu iş birliğinin iki ülkeye de en üst seviyede fayda sağlaması için çalışmaya devam edeceğim." dedi.

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