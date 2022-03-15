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Bakan Çavuşoğlu: 181 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 181 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.

AA15 Mart 2022 Salı 23:40 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 23:41
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Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bugün Kiev, Lviv, Çernigiv, Odessa ve Nikolayev'den 181 vatandaşın daha yola çıktığını kaydetti.

Tahliyelere ilişkin bir grafik paylaşan Çavuşoğlu, söz konusu 181 kişinin otobüs ve minibüslerle bu şehirlerden tahliye edildiğini aktardı.

Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 15.024 oldu. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.

Bugün 19 kişiye de sınır geçiş desteği verdikleri bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, savaşın başından bu yana 4 bin 952 kişiye sınır geçiş desteği sağlandığını kaydetti.

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
  • ukrayna

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