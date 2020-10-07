Ukrayna'dan Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisine ret

DHA 07 Ekim 2020 Çarşamba 09:44 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 09:44

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın Ukrayna’da iltica talebinin reddine ilişkin Temyiz Mahkemesi’nde yaptığı itiraz da reddedildi. Bozkır'ın bir üst mahkemenin de itirazı durumunda Türkiye’ye iade edilebileceği ifade edildi.

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın (46), Ukrayna’da sığınma talebinin reddine ilişkin mahkeme kararına itirazı da reddedildi.

YÜKSEK MAHKEME’DEN DE RET KARARI ÇIKARSA İADE EDİLECEK

Bozkır, Ukrayna Devlet Göç İdaresi’nde sığınma talebinin reddedilmesinin ardından Kiev Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptığı itiraz da kabul edilmeyince temyize başvurmuştu. Bozkır’ın Kiev Altıncı Temyiz İdare Mahkemesi’ndeki itirazı da reddedildi.

Şüphelinin, kararın resmen bildirilmesinin ardından 30 gün içinde Ukrayna Yüksek Mahkemesi’ne son bir itiraz hakkı bulunuyor. Kiev Savcılığı’nın, Yüksek Mahkeme’nin de itirazı reddetmesi halinde Bozkır'ın Türkiye'ye iadesi yönünde karar vermesi bekleniyor.

GEÇEN YIL UKRAYNA'DA YAKALANMIŞTI

Terör örgütü FETÖ hakkında ilk kitabı yazan ve 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının faili olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Nuri Gökhan Bozkır, Temmuz 2019'da Ukrayna'da yakalanmıştı.