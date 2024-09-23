Ticaret Bakanlığı, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı İHA ve SİHA'ların ödemelerini buğday olarak yaptığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyadan paylaşılan "Ukrayna'nın ülkemizden satın aldığı İHA ve SİHA'ların ödemelerini buğday olarak yaptığı ve Türk buğdayının toprağa gömüldüğü" iddiası tamamen yalandır" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'dan İHA/SİHA Karşılığında Buğday İthalatı Yapıldığı İddiası Tümüyle Yalandır



(23.09.2024) pic.twitter.com/E1DBDGbPmK — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) September 23, 2024

"Ülkemize buğday ithalatında halihazırda çiftçilerimizi korumak amacıyla yüzde 130 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır" denilen haberde, "Diğer taraftan, Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki buğday ithalatı da yerli buğday üretimimiz göz önünde bulundurularak 21 Haziran-15 Ekim 2024 tarihleri arasında durdurulmuştur" denildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, "Üreticilerimizden temin edilen buğdayın toprağa gömüldüğüne ilişkin olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin 20 Eylül 2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile bu yalan ayrıca net bir biçimde ortaya konulmuştur. Söz konusu iddiaların bu kez ülkemizce Ukrayna'ya gerçekleştirilen İHA ve SİHA ihracatı ile ilişkilendirilerek gündeme getirilmesinin ülkemizin savunma sanayinde yakaladığı ihracatı gölgelemeye yönelik kasıtlı bir girişim olduğu açıkça görülmektedir. Bu tür yalan iddialar, uyum içerisinde ilerleyen dış ticaret ve tarım politikalarımız üzerinden hedeflerine emin adımlarla yürüyen ülkemiz ekonomisine set çekmeyi amaçlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Buğday provokasyonuna geçit yok!

Öte yanda konuya ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de (DMM) açıklama yapıldı. DMM açıklamasında, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Ukrayna'nın, ülkemizden satın aldığı İHA/SİHA'ların ödemeleri buğday olarak yapıldı ve Türk buğdayı toprağa gömülüyor" iddiaları doğru değildir. Türkiye ve Ukrayna arasında iddia olunan haliyle bir ticaretin gerçekleşmediği, kamuoyuna açık olan ikili dış ticaret verileri ile sabittir" ifadelerine yer verildi.

��Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Ukrayna'nın, ülkemizden satın aldığı İHA/SİHA'ların ödemeleri buğday olarak yapıldı ve Türk buğdayı toprağa gömülüyor" iddiaları doğru değildir.



Türkiye ve Ukrayna arasında iddia olunan haliyle... pic.twitter.com/ZtDF5HXjBC — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) September 23, 2024

Açıklamada ayrıca, "Ülkemize buğday ithalatında halihazırda yüzde 130 oranında gümrük vergisi uygulanmakta olup, 21 Haziran-15 Ekim 2024 tarihleri arasında üreticilerimiz lehine buğday ithalatı durdurulmuştur. Üreticilerden temin edilen yerli buğdayın toprağa gömülerek zayi edildiği iddiaları da 20 Eylül 2024 tarihinde Merkezimizce yalanlanmıştır. Ülkemizin savunma sanayii ihracatını ve tarım politikalarını itibarsızlaştırmayı amaçlayan manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz" denildi.

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