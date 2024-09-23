İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2024 Pazartesi / 20 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1559
  • EURO
    38,0141
  • ALTIN
    2883.53
  • BIST100
    9918.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Ukrayna'dan İHA/SİHA karşılığında buğday ithalatı yapıldığı iddiasına' yalanlama
Güncel

'Ukrayna'dan İHA/SİHA karşılığında buğday ithalatı yapıldığı iddiasına' yalanlama

Ticaret Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Ukrayna'dan insansız hav aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) karşılığında buğday ithalatı yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. İddiaya ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de (DMM) açıklama yapıldı. DMM açıklamasında, 'Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Ukrayna'nın, ülkemizden satın aldığı İHA/SİHA'ların ödemeleri buğday olarak yapıldı ve Türk buğdayı toprağa gömülüyor” iddiaları doğru değildir' denildi.

23 Eylül 2024 Pazartesi 15:35 - Güncelleme:
'Ukrayna'dan İHA/SİHA karşılığında buğday ithalatı yapıldığı iddiasına' yalanlama
ABONE OL

Ticaret Bakanlığı, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı İHA ve SİHA'ların ödemelerini buğday olarak yaptığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyadan paylaşılan "Ukrayna'nın ülkemizden satın aldığı İHA ve SİHA'ların ödemelerini buğday olarak yaptığı ve Türk buğdayının toprağa gömüldüğü" iddiası tamamen yalandır" ifadeleri kullanıldı.

"Ülkemize buğday ithalatında halihazırda çiftçilerimizi korumak amacıyla yüzde 130 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır" denilen haberde, "Diğer taraftan, Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki buğday ithalatı da yerli buğday üretimimiz göz önünde bulundurularak 21 Haziran-15 Ekim 2024 tarihleri arasında durdurulmuştur" denildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, "Üreticilerimizden temin edilen buğdayın toprağa gömüldüğüne ilişkin olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin 20 Eylül 2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile bu yalan ayrıca net bir biçimde ortaya konulmuştur. Söz konusu iddiaların bu kez ülkemizce Ukrayna'ya gerçekleştirilen İHA ve SİHA ihracatı ile ilişkilendirilerek gündeme getirilmesinin ülkemizin savunma sanayinde yakaladığı ihracatı gölgelemeye yönelik kasıtlı bir girişim olduğu açıkça görülmektedir. Bu tür yalan iddialar, uyum içerisinde ilerleyen dış ticaret ve tarım politikalarımız üzerinden hedeflerine emin adımlarla yürüyen ülkemiz ekonomisine set çekmeyi amaçlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Buğday provokasyonuna geçit yok!

DMM: KAMUOYUNA AÇIK OLAN İKİLİ DIŞ TİCARİ VERİLER SABİTTİR

Öte yanda konuya ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de (DMM) açıklama yapıldı. DMM açıklamasında, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Ukrayna'nın, ülkemizden satın aldığı İHA/SİHA'ların ödemeleri buğday olarak yapıldı ve Türk buğdayı toprağa gömülüyor" iddiaları doğru değildir. Türkiye ve Ukrayna arasında iddia olunan haliyle bir ticaretin gerçekleşmediği, kamuoyuna açık olan ikili dış ticaret verileri ile sabittir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Ülkemize buğday ithalatında halihazırda yüzde 130 oranında gümrük vergisi uygulanmakta olup, 21 Haziran-15 Ekim 2024 tarihleri arasında üreticilerimiz lehine buğday ithalatı durdurulmuştur. Üreticilerden temin edilen yerli buğdayın toprağa gömülerek zayi edildiği iddiaları da 20 Eylül 2024 tarihinde Merkezimizce yalanlanmıştır. Ülkemizin savunma sanayii ihracatını ve tarım politikalarını itibarsızlaştırmayı amaçlayan manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz" denildi.

'Öğretmenlere camide seminer verilecek' iddiasına yalanlama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.