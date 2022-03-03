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Ukrayna'dan ithal edilecek ürünlere uygulanacak esaslar Resmi Gazete'de

Ukrayna'dan yapılacak tarım ürünleri ithalatında sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgelere ilişkin istisna getirildi. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DHA3 Mart 2022 Perşembe 05:00 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 05:00
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Ukrayna'dan yapılacak tarım ürünleri ithalatına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Kararla, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Ukrayna özelindeki tarım ürünleri ithalatına istisna getirildi. Buna göre; Türkiye'de gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla, Ukrayna'dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgeler, Ukrayna yetkili otoriteleri tarafından yeniden düzenlenmeye başlayıncaya kadar resmi kontrollerde aranmayacak. Resmi kontroller, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından risk esaslı analiz sıklığına göre yürütülecek.

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