Güncel

Ukrayna'dan Macaristan'a sert tepki: Bunun adı ahlaki çöküş

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijarto'nun açıklamalarına sert tepki gösteren Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, 'Peter, eğer Rus boru hattı senin için bu sabah Rusya tarafından öldürülen Ukraynalı çocuklardan daha önemliyse, bu ahlaki çöküş demek.' ifadelerini kullandı.

AA28 Ağustos 2025 Perşembe 14:39 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Macaristan'a sert tepki: Bunun adı ahlaki çöküş
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijarto'nun paylaşımına yanıt vererek, Macaristan'ı "tarihin yanlış tarafında yer almakla" suçladı.

Bakan Szijarto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, Ukrayna'nın Avrupa'ya Rus petrolü taşıyan Drujba boru hattına yönelik saldırısını hatırlatarak, Macaristan hükümetinin, sorumlu askeri birliğin komutanının Macaristan ve Schengen Bölgesi'ne girişini yasaklama kararı aldığını bildirdi.

Bakan Sybiha ise bu paylaşımı alıntılayarak Macaristanlı mevkidaşına yanıt verdi.

Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarını hatırlatan Sybiha, böyle bir zamanda Szijarto'nun söz konusu açıklamasının "utanmazca" olduğunu iddia etti.

"Peter, eğer Rus boru hattı senin için bu sabah Rusya tarafından öldürülen Ukraynalı çocuklardan daha önemliyse, bu ahlaki çöküş demek." ifadesini kullanan Sybiha, Macaristan'ın tarihin yanlış tarafında yer aldığını savundu.

Sybiha, Kiev'in de aynı şekilde yanıt vereceğini belirtti.

Slovakya ve Macaristan'dan yetkililer, 22 Ağustos'ta yaptıkları açıklamalarda, Ukrayna'nın Drujba saldırısı nedeniyle ülkelerine yönelik Rus petrolü sevkiyatının 5 gün süreyle durdurulduğunu açıklamıştı. Yetkililer, saldırı nedeniyle Ukrayna'ya tepki göstermişti.

