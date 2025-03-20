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Ukrayna'dan Rus hava üssüne saldırı! Bölgede OHAL ilan edildi

Ukrayna ordusu Rusya'nın Saratov bölgesinde nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçaklarının bulunduğu Engels hava üssünü hedef aldı. Engels'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

IHA20 Mart 2025 Perşembe 14:03 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Rus hava üssüne saldırı! Bölgede OHAL ilan edildi
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Ukrayna ordusu, Rusya'nın Saratov bölgesinde Tupolev Tu-160 nükleer kapasiteli ağır stratejik bombardıman uçaklarının yer aldığı Engels hava üssüne insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdi. Saratov Valisi Roman Busargin, hava üssünden alevler yükseldiğini, çevredeki 30 evde hasar meydana geldiğini ve sakinlerin tahliye edildiğini açıkladı. Hava üssünün bulunduğu Engels'ta yerel düzeyde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Saratov bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait 54 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna, Engels hava üssüne daha önce de saldırılar düzenlemişti. Ocak ayında üsse hizmet veren bir petrol deposu vurulmuş, çıkan yangının 5 gün sürdüğü belirtilmişti.

  • Ukrayna ordusu
  • Engels hava üssü saldırısı
  • Olağanüstü hal

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