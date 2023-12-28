İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2023 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,4507
  • EURO
    32,8616
  • ALTIN
    1967.35
  • BIST100
    7417.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ukrayna'dan Türkiye'ye geldi! Müslüman olup Sena ismini aldı
Güncel

Ukrayna'dan Türkiye'ye geldi! Müslüman olup Sena ismini aldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine ziyaret için gelen Ukraynalı öğretmen Oksana Stakhovska, Müslüman olup Sena ismini aldı.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 13:35 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Türkiye'ye geldi! Müslüman olup Sena ismini aldı
ABONE OL

Safranbolu Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Ukraynalı kadın, Müftülüğe müracaat ederek Müslüman olmak istediğini beyan etti.

Gerekli evraklar hazırlandıktan sonra Müftülükte düzenlenen ihtida töreninde İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, Stakhovska'ya İslam dini ve Müslümanlık hakkında bilgi verdi.

Bostancı ve şahitlerin huzurunda kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Stakhovska, Sena ismini aldı.

Stakhovska'ya, ihtida belgesinin yanında Kur'an-ı Kerim ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitaplar hediye edildi.

  • Safranbolu ziyaretçisi
  • Ukraynalı öğretmen
  • Sena

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.