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Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen gemi arızalandı

Ukrayna'dan İzmir'e geldiği öğrenilen ve Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi, Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

AA22 Kasım 2021 Pazartesi 18:19 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 18:19
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Ukrayna'dan İzmir'e giden 99 metre uzunluğundaki 2 bin 996 grostonluk Türk bayraklı buğday yüklü geminin makineleri Akbaş mevkisi önlerinde arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-16" römorkörleri sevk edildi.

Römorkörler yardımıyla yedeklenen gemi, Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü, aynı rotada seyir yapacak diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi.

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