İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9901
  • EURO
    7,5762
  • ALTIN
    382.57
  • BIST100
    100067
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ukraynalı vekil isyan etti: Tuvalet kağıdımız yok
Güncel

Ukraynalı vekil isyan etti: Tuvalet kağıdımız yok

Ukraynalı bir milletvekili, bulunduğu şehrin belediye binasında tuvalet kağıdı olmaması sebebiyle isyan etti.

IHA30 Nisan 2020 Perşembe 16:08 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 16:15
ABONE OL

Ukrayna’nın sahil kenti Nikolayev’de bir milletvekili, Nikolayev Belediyesinde tuvalet kağıdı olmaması sebebiyle serzenişte bulundu. Sergey İsakov isimli milletvekili yapılan bir toplantıda bu durumu dile getirerek, "Daha tuvalet kağıdımız yok. Temel temizlik malzemelerimizi biz temin edememişken, başkalarına hijyene dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunamayız" ifadesini kullandı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre ülke genelindeki korona vakası 10 bin 406, can kaybı ise 261 olarak duyuruldu.

Öte yandan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko bir açıklama yapmış ve başkentteki karantina kurallarının 12 Mayıs’tan itibaren gevşetileceğini duyurmuştu.

Tehlikeli manevra! F-16 Rus uçağının önüne böyle kırdı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.