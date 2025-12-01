İSTANBUL 13°C / 8°C
Güncel

DMM'den savaş nedeniyle Türkiye'ye tahliye edilen Ukraynalı çocuklara ilişkin iddialara yalanlama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında savaş nedeniyle Türkiye'ye tahliye edilen Ukraynalı çocuklara ilişkin yer alan iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

AA1 Aralık 2025 Pazartesi 15:30 - Güncelleme:
DMM'den savaş nedeniyle Türkiye'ye tahliye edilen Ukraynalı çocuklara ilişkin iddialara yalanlama geldi
DMM'nin NSosyal'deki hesabından söz konusu iddialara ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Türkiye'ye tahliyesi gerçekleştirilen çocukların, Ukrayna makamlarının bilgi ve yönlendirmesi doğrultusunda, kendi resmi bakım personeli, öğretmenleri, koruyucu aileleri veya aile bireylerinin gözetiminde, Ukrayna makamlarının bilgisi dahilinde Ukrayna menşeli vakıf tarafından belirlenen otellere yerleştirildikleri aktarıldı.

Bu süreçte çocukların barınma, beslenme, sağlık, eğitim, hijyen ve güvenlik alanlarındaki temel ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumlarla koordinasyon kurulduğu belirtilerek, çocuklara psikososyal destek ve eğitim için gerekli altyapı sağlandığı, çocukların günlük bakımı ve gözetiminin ise Ukraynalı görevlilerce sürdürüldüğü vurgulandı.

Bununla birlikte toplu yaşam koşullarının doğurabileceği riskler dikkate alınarak, çocukların diğer Ukraynalı çocuklar gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk kuruluşlarına yerleştirilmesine yönelik teklifin, Ukrayna makamlarıyla paylaşıldığı ancak bu teklifin kabul görmediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ukraynalı çocukların ülkelerine dönüşünü takiben, iki kız çocuğuna yönelik istismar iddialarından haberdar olmuştur. Çocukların üstün yararı ile iddiaların ağırlığını gözeterek, resmi bir bildirim veya şikayet iletilmemiş olmasına rağmen Bakanlık tarafından derhal suç duyurusunda bulunulmuş ve adli süreç başlatılmıştır. Haberde, Türkiye'nin çocukların korunmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği yönünde oluşturulmaya çalışılan algı, gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif bir dezenformasyon örneği teşkil etmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ukrayna makamlarıyla işbirliği içinde, ulusal ve uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde, savaş mağduru tüm çocukların korunması için gerekli tüm adımları atmayı sürdürmektedir. Kamuoyunun, manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

