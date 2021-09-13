İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2021 Pazartesi / 6 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4673
  • EURO
    9,9846
  • ALTIN
    487.288
  • BIST100
    1442.48
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti
Güncel

Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

Muğla'da tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Muğla-Denizli kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

AA13 Eylül 2021 Pazartesi 10:31 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 10:31
ABONE OL

Bodrum'dan aldığı Ukraynalı turistleri Denizli'ye götüren Aziz Çağlar yönetimindeki 01 ETE 48 plakalı tur otobüsü, Muğla-Denizli kara yolu Yaraş mevkisinde karşı şeride geçerek, Cihan Duran idaresindeki 48 AAY 328 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Tarlaya devrilen otobüsün sürücüsü Çağlar kaza yerinde yaşamını yitirdi, ilk belirlemelere göre otobüs ve servisteki 35 kişi yaralandı.

Yaralılar, Muğla ve Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Muğla-Denizli kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.