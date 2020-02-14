AA 14 Şubat 2020 Cuma13:55 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 14:34

Türk baklavasını tanıtmak amacıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen etkinlik, YEE'nin yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) iş birliğinde gerçekleştirildi.

Türkçe eğitiminin yanı sıra çeşitli kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yapan Türk Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte binlerce dilim baklava dağıtıldı.

Gaziantepli ustalar etkinlikte hem baklava hamuru açarak, izleyenlere baklava yapımını gösterdi hem de Türkiye'den getirilen baklavaları sundu.

Kiev sokaklarına da taşan etkinlik, yolda yürüyen ve araç kullanan Ukraynalılara da Türk baklavasını tatma imkanı verdi.

- "TÜRK BAKLAVASINI TANITMAYA GELDİK"



BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Türk baklavasını tanıtmaya geldiklerini belirterek, "Buraya binlerce dilim baklava ile iki ustamızı getirdik. Baklava yapmanın inceliklerini ve sanatını hem gösterdik hem de getirdiğimiz baklavalarımızı burada dağıttık." dedi.

Bir dilim baklava yiyen Ukraynalıların ikinci ve üçüncü dilimi de istediklerine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Güzel bir tanıtım oldu. 'YEE'ye çok teşekkür ediyoruz. Artık yiyecekler ülke tanıtımlarında çok önemli konuma geldi. İnsanlar bir lezzeti tadabilmek için binlerce kilometre yol katediyor. Türk baklavamızın tüm dünyaya tanıtımıyla alakalı yaptığımız bu çalışma harika bir şekilde neticelendi. Katılım çok yüksekti. İlgi ve alaka çok iyiydi."

Mehmet Yıldırım, dernek olarak baklavanın yurt dışında tanıtılması amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydederek, "YEE gibi, ülkemizi tanıtmayı amaçlayan bir kurumun bunu sahiplenmesi çok önemli. Çok daha iyi organizasyonlar ve tanıtımlar yapacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "BUNUN GİBİ BAKLAVA YEMEMİŞTİM"



Enstitüde Türkçe dersleri alan Tatyana Rudkovska, Gaziantep'te baklava yemediğini fakat Kiev'de ikram edilen baklavayı beğendiğini aktararak, "Çok beğendim. Belki bundan sonra hiçbir yerde baklava yemek istemeyeceğim." diye konuştu.

Taras Şevçenko Üniversitesi Ukrayna Halk Edebiyatı bölümünde eğitim gördüğünü belirten Rudkovska, "Baklavanın tadını çıkardım, hayran kaldım. Daha önce hiçbir yerde bunun gibi bir baklava yememiştim. Çok lezzetli." ifadesini kullandı.

Maksim Kaliniçenko ise Türkiye'deyken baklava yediğini ama nasıl yapıldığını daha önce görmediğini ve hem lezzetinden hem de yapımından çok etkilendiğini belirterek, Türk baklavasını çok sevdiğini söyledi.

Ukrayna'da eğitim gören üniversite öğrencisi Esma Yunusova, "Türkçe öğreniyorum. Kırımlıyım. Buraya baklava yemeğe geldim." ifadesini kullanırken, Ukraynalı Alina Kohut ise Antalya'nın Kemer ilçesinde kalırken baklava yemediğini ancak enstitüde ikram edilen baklavayı beğendiğini kaydetti.

- "BAKLAVANIN YAPILIŞINI DA GÖRDÜK"



Taras Şevçenko Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Tudora Arnaut, Gagauz Türkü olduğunu söyleyerek, üniversite çalışanlarının Kiev YEE'nin faaliyetlerinden gurur duyduklarını dile getirdi.

YEE'nin çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaparak Kiev'e baklava getirdiğini sözlerine ekleyen Arnaut, şöyle devam etti:

"Bugün üniversitemiz öğrencileri açısından da beklemediğimiz güzel bir etkinlik yaptılar ve baklava getirdiler. Baklavanın ana vatanı Gaziantep'ten gelmesi bizi çok mutlu etti. Biz burada sadece baklava yemekle kalmadık, aynı zamanda yapılışını da gördük. Türk kültürü ve coğrafyası dersinde bu yemek kültürünü anlatmaya çalışıyorum. Bugün çok güzel bir fırsat oldu. Canlı olarak bunu izledik."

Türkoloji Bölümü öğretim üyesi Olha Pışnyoha, etkinliğe hem Türk tarihini hem de Türkçeyi öğrenmeye çalışan öğrencileriyle birlikte katıldığını ifade etti.

Baklavanın tadını harika olduğunun altını çizen Pışnyoha, Türkiye ile Ukrayna arasındaki kültürel ilişkilerin zengin olduğunu, bu tarz etkinliklerin ilişkilere gelecekte de büyük katkı yapacağını aktardı.