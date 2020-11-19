AA 19 Kasım 2020 Perşembe 15:22 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 15:22

Rustamov, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret ederek iki ülke arasında kültür, turizm ve farklı işbirliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ukrayna vatandaşlarının Türkiye'de özellikle turizm için önce Antalya daha sonra Muğla'yı tercih ettiklerini söyleyen Antalya Konsolosu Emir Rustamov iki ülke arasında daha fazla işbirliği, kültür, sanat bağları ile turizmdeki potansiyelin de artacağını belirtti.

Türkiye ve Ukrayna arasında tarihi, kültürel ve turizm ilişkilerinin çok kuvvetli olduğunu anlatan Rustamov, "Ülkemizin vatandaşları özellikle tatil için Türkiye'de ilk Antalya daha sonra Muğla'yı tercih ediyor. Bu yıl 150 bin vatandaşımız pandemi ve kısıtlamalara rağmen Muğla'da tatilini geçirdi. İki ülke arasındaki bölgesel işbirliğini güçlendirebiliriz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürün ise yaratıcı ve farklı girişimlerle iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilebileceğini söyledi.

Gürün Türkiye ve Ukrayna arasında geçmişe dayanan tarihi, kültürel ilişkinin genişletilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini anlatarak Rustamov'a ziyareti için teşekkür etti.

Rustamov, ziyaretin anısına Gürün'e çeşitli hediyeler verdi.