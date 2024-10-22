ULAK Haberleşme, Afrika ve Orta Asya pazarlarına göz dikti: Yeni işbirlikleri için fırsatlar geliştirdik

Kömürcü, AA muhabirine, SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteği, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda en son çıkan ürün ve servislerini sergilediklerini söyledi.

BTK'den aldıkları özel izinle SAHA EXPO'da 5G teknolojisinde geldikleri noktayı sergilediklerini dile getiren Kömürcü, "5G'de 1,2 Gbps hızı burada özel telefonlar aracılığıyla katılımcılara gösteriyoruz. Bunun dışında 5G'yi kullanarak fuarın katılımcısı olan dron şirketi DASAL'ın standındaki bir dronun kamerasına erişim sağlayıp üzerindeki görüntüyü uzaktan aktarabiliyoruz. 5G üzerinde verilebilen servislerin bir örneğini bu şekilde sergiliyoruz." ifadesini kullandı.

Kömürcü, şirket olarak fuarda gösterdikleri bir diğer ürünün de akıllı ulaşım sistemleri çözümü (V2X) olduğunu ve bu ürünün yol kenarı ve araç üstü ünitelerini katılımcılara sergilediklerini söyledi.

Ayrıca şirket olarak SAHA EXPO'ya katılan savunma sanayisi şirketleriyle işbirliğini geliştirerek, 5G konusundaki ürün ve çözümleri de sergilediklerini anlatan Kömürcü, şunları kaydetti:

"ASARTECH AR-GE Tasarım Mühendislik AŞ, ASELSAN ve ASPİLSAN Enerji AŞ ile yeni işbirliklerine imza atacağız. Bu işbirlikleriyle hedef, yeni ürün ve servisler geliştirmek. Geçen hafta Dubai'de GITEX Fuarı'na katıldık. Uluslararası anlamda ULAK Haberleşmenin siber güvenlik, yazılım ve 5G alanındaki ürünlerini sergiledik. Yeni işbirlikleri için fırsatlar geliştirdik. Afrika ve Orta Asya pazarlarında yeni ürün ve çözümlerimizle yer alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda işbirlikleri geliştiriyoruz, yabancı heyetlere iştirak ediyoruz. Onları şirketimizde ağırlayıp çözümlerimizi yabancılara anlatmayı ve pazarlamayı hedefliyoruz. Ön konuşmaları yaptık, anlaşmaları devam eden süreçlerde ülke ziyaretleriyle kesinleştireceğiz."

Kömürcü, SAHA EXPO'da, ASARTECH AR-GE Tasarım Mühendislik AŞ ile haberleşme teknolojilerine yönelik mutabakat metni imzaladıklarını bilgisini de verdi.