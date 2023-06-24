Ulaş Taner Akpınar kimdir? Biyografisi nedir? Hakkında merak edilenler

İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunudur. ABD ve İngiltere de yüksek lisans eğitimine devam etmiştir.

Veri analitiğine bağlı iletişim ve proje kurguları konusunda ün kazanmıştır.

Almanya'nın en büyük Medya Ve Teknoloji firması olan Storer'de CTO – Chief Technologhy Officer (Teknoloji Başkanlığı) görevini yürütmüştür.

Şirketleri arasında bulunan, uluslararası üne sahip, Türkiye'nin önde gelen medya şirketinden de biri olan Mediaworks'ün kurucu ortağıdır.

Amerika birleşik devletlerinde Veri Analitiği başta olmak üzere, Yapay zekâ, Blockchain, Big Data, Enerji ve Medya alanında faaliyet gösteren kendi alanın öncü şirketlerinde önemli yüzdelerde ortaklık hisselerine sahip olduğu bilinmektedir.

Veriye dayalı özel iletişim kampanyaları kurgulama, yönetme konusunda Türkiye'nin önemli isimlerden birisidir. Uluslararası birçok ödüle sahiptir. Bu ödüller arasında Cannes, Mix awards, Felix gibi ödüller de yer almaktadır.

Kariyeri boyunca Turkcell, Türk Hava Yolları , Garanti Bankası , Akbank , Teknosa , Nestle, Warner Bross, Netflix, Volkswagen, P&G, Shell, Sony gibi ünlü markaların proje ve iletişim kampanyalarını kurgulamış ve yönetmiştir.

IAB Türkiye'de Reklam Endüstri Standartları Yürütme kurulu üyesidir.

Yüksek düzeyde tasarım, teknoloji, yazılım ve dijital pazarlama bilgisi bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.