Ulaş Yeşilyurt: Dövme sanatçısı yapmazsa o dövme ‘sanat' olmaz

Dövmenin tarihi milattan öncesine uzanan çok eski bir sanat olduğunu dile getiren Ulaş Yeşilyurt, dövme yaparken kullanılan aletlerin zaman içinde evrim geçirdiğini söyledi: "Tarihte bilinen ilk dövme, M.Ö. 3000'lerde yapılmış. Dövmeler o zamanlar ucu sivriltilmiş kemik parçalarıyla yapılıyormuş. Günümüze dek uzanan süreçte birçok farklı teknikle deri üzerine çeşitli figürler işlenmiş. Dünyanın ilk dövme makinesi, kapı zili bobinlerinden esinlenilerek tasarlanmış ve günümüze kadar bu yapıyla devam etmiş. Gelişen teknoloji sayesinde dövme yapılırken artık dijital, hatta akıllı aletler kullanılıyor."

FİKİRLERİMİZİ ÖNCE DİJİTAL ORTAMA AKTARIYORUZ

Dijital aletler sayesinde dövme eserlerinin çok daha detaylı yapılabildiğini, bu aletlerin sağlık açısından da olumlu faydaları olduğunu ve iyileşme sürecini kısalttığını belirten Ulaş Yeşilyurt, "Ben yine de en son model akıllı cihazları tercih etmiyorum. Neticede bu yeni cihazların da işlevi öncekilerle aynı, sadece süslü aletlere dönüştüler. Tıpkı telefonlar gibi" dedi. Teknolojinin dövme sanatçısının tasarım sürecini de etkilediğini söyleyen Yeşilyurt, "İnternet ve tablet bilgisayarlar sayesinde zihnimizdeki özgün tasarım fikirlerini daha rahat bir şekilde dijital ortama aktarıp, yapacağımız dövme eserlerinin tasarımlarını oluşturabiliyoruz" diye konuştu.

DÖVME SANATÇISI YAPMAZSA O DÖVME 'SANAT' OLMAZ

Yapay zekânın dövme sanatındaki yeri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ulaş Yeşilyurt, "Yapay zekâ teknolojisi henüz dövme sektörüne sıçramış değil. Ancak bizim bununla ilgili birkaç fikrimiz var. Yapay zekâ ile birlikte geliştirilecek tasarımlar oluşturmayı deniyoruz. Eminim ilerleyen süreçlerde bu talep oldukça artacaktır" dedi. Genç dövme sanatçısı, "Yapay zekâ bu sanat dalına da girdiğinde, dövmeleri artık robotlar mı yapar?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Bunun olanağı olabilir mi? Dövme sanatçısı yapmadığı sürece, bir dövmenin 'sanat eseri' olma özelliği kalmaz. Yazıcıdan çıkarılmış bir kopyadan farkı olmaz. 'Sanat' dediğimiz şey biricik olur, hele ki konu dövme ise. Çünkü bu sanatta her tasarım, yalnızca bir kişi için yapılır ve o eser dünyada sadece onda olur."