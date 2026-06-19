Adana'da hava sıcaklıklarının bunaltıcı seviyelere ulaşmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında yaşanan klima sorunu vatandaşların tepkisine neden oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin denetim yetersizliği nedeniyle özellikle dolmuş ve otobüslerde klima açılmadığını söyleyen vatandaşlar, yaz aylarında denetimlerin artırılmasını istedi. Vatandaşlar, klima açmayan şoförlerle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"Sıcaktan ölüyoruz"

Toplu taşımadaki denetimsizlikten şikayetçi olan vatandaşlardan Ünal Maracan, yüksek ücretlere rağmen insani şartlarda yolculuk yapamadıklarını söyledi.

Maracan, "Dolmuş ücretleri çok pahalı. Klimayı aç diyoruz, sadece fanı açıyorlar. Adana gibi bir yerde bu sıcakta yolculuk etmek çok zor. Otobüslerde de klimalar çoğu zaman çalışmıyor. İnsanlar ter içinde kalıyor. Yetkililer denetime çıksın, klimaları kontrol etsin" dedi.

"KLİMAYI AÇMAK YERİNE KAPILARI AÇIYORLAR"

Vatandaş İbrahim Çiftçi ise bazı sürücülerin klima açmak yerine araç kapılarını açık bırakarak yolculuk yaptığını öne sürdü.

Çiftçi, "Klimayı açmıyorlar, söylediğimiz zaman da kapıları açıyorlar. İçeri rüzgar girsin diye böyle çözüm buluyorlar ama bu hem konforsuz hem de tehlikeli. Otobüse ya da dolmuşa bindiğimizde sırılsıklam oluyoruz. Belediye bu konuya bir çözüm bulmalı" diye konuştu.