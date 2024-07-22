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  • Ulaştırma Bakanı Uraloğlu duyurdu! THY uçaklarda ücretsiz internet hizmeti için TÜRKSAT'la anlaşma imzaladı
Güncel

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu duyurdu! THY uçaklarda ücretsiz internet hizmeti için TÜRKSAT'la anlaşma imzaladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, THY ve TÜRKSAT'ın, uçaklarda ücretsiz internet kullanımı noktasında mutabakat zaptı imzaladıklarını belirtti.

DHA22 Temmuz 2024 Pazartesi 19:27 - Güncelleme:
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu duyurdu! THY uçaklarda ücretsiz internet hizmeti için TÜRKSAT'la anlaşma imzaladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türk Hava Yolları (THY) ve TÜRKSAT'ın, THY'nin uçaklarında ücretsiz ve sınırsız internet için mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk bayrağının gurur kaynağı kurumlarımız THY ve TÜRKSAT uçuş deneyimini zirveye çıkarmak için iş birliği yapacak. THY'nin tüm uçaklarında ücretsiz ve sınırsız internet için TÜRKSAT ve THY mutabakat zaptı imzaladı. İletişimin devi TÜRKSAT'ın uyduları sayesinde gökyüzünün hakimi THY; yolcularına sınırsız, kesintisiz ve daha hızlı internet hizmeti verebilecek. Anlaşmanın ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, iki kurumumuzu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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