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Son dakika... Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türkiye Cumhuriyeti, salgın ile mücadele ederken üretim ve yatırımları da yapabilecek güçtedir. Bugün proje ihalesi yapılan iki tarihi köprünün taşınması veya yerinde korunması işi de önceden belirlenmiş bir sürecin bir parçasıdır. ' denildi.

26 Mart 2020 Perşembe 16:55 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 16:57
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 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti, salgın ile mücadele ederken üretim ve yatırımları da yapabilecek güçtedir.Kanal İstanbul projesi ile ilgili çalışmalar da elbette devam etmekte olup, bugün proje ihalesi yapılan iki tarihi köprünün taşınması veya yerinde korunması işi de önceden belirlenmiş bir sürecin bir parçasıdır. Ülkemizin salgınla mücadele ettiği bu dönemde yatırım ve üretimin durdurulmasının istenmesi, yapılan bir proje ihalesi üzerinden siyasi fırsatçılık yapmak, milletimize koronavirüsten daha çok zarar vermektedir. "

Evlat nöbeti devam ediyor

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