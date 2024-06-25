Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Türk gemicilere YÖKDİL puanı geçerli sayılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, '25 Haziran Dünya Denizciler Günü' dolayısıyla Bakanlıkta denizcilerle bir araya geldi. Uraloğlu, denizcilerin gününü kutlayarak, "2023 yılı istatistiklerine göre; Türk sahipli deniz ticaret filomuz 2 bin 28 gemi ve toplam 48,9 milyon detveyt tonla dünyada 12'inci sıradadır. Türkiye'de 36 bin 583 zabitan sınıfı gemi insanı, 93 bin 974 tayfa sınıfı gemi insanı, 9 bin 581 stajyer gemi insanı, toplamda ise aktif 140 bin 138 gemi insanı bulunmaktadır. Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş 14 denizcilik fakültesi, 15 denizcilik meslek yüksekokulu, 44 denizcilik meslek lisesi ve 30 özel öğretim kurumu ile toplam 103 eğitim kurumunda uluslararası standartlarda denizcilik eğitimi verilmektedir. Bu eğitim kurumlarında her yıl ticari filomuzda güverte ve makine branşlarında istihdam edilecek 1100 uzak yol zabiti, 1000 zabit ve 1500 sınırlı zabit olmak üzere toplam 3 bin 600 zabit adayı yetiştirilmektedir. Gemi Adamları Bilgi Sistemi sayesinde 37 bini zabit yeterlikli, 140 bin aktif gemi insanı ve toplamda 280 bin gemi insanının tüm sicil, yeterlik, sertifika ve cüzdan başvuru işlemleri çevrim içi olarak tamamlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

'6 DENİZCİLİK MESLEK LİSEMİZE KAYNAK SAĞLANDI'

'Denizci ülke, denizci millet' anlayışı ile vatandaşlara denizi ve denizciliği tanıtmak için başlatılan '1 Milyon Amatör Denizci' eğitim kampanyasında amaçlanan hedefe, planlanan tarihten önce Kasım 2022'de ulaşıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "2023 yılı Nisan ayında Türkiye Yelken Federasyonu ile yapılan uygulama eğitimlerine yönelik protokol sayesinde amatör denizci eğitimleri bir üst seviyeye yükseltildi. 20 ilde 68 merkezde gerçekleştirilen Amatör Denizci Uygulama Eğitimleri sayesinde son bir yılda 24 bin amatör denizci daha deniz üzerinde profesyonel eğitmenlerden aldıkları eğitimlerle amatör denizci ehliyeti aldı. Kadın denizcilerimizin sayılarını arttırmak istiyoruz. Bu kapsamda 148 kadın öğrencinin stajlarını yapacakları uluslararası gemiler, Bakanlığımız tarafından belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığımız (MEB) ile gerçekleştirilen iş birliği protokolü kapsamında 6 denizcilik meslek lisemize, eğitimlerde kullanılacak malzemeler için maddi kaynak sağlandı" dedi.

'TÜRKİYE MAVİ VATAN'INA SAHİP ÇIKIYOR'

Bakan Uraloğlu, Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği'nin yayımlanma sürecinde olduğunu söyleyerek, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yönetmelikte yapılacak değişiklikleri anlattı. Uraloğlu, "Türk gemi adamlarının İngilizce dil şartını sağlamaları hususunda YÖKDİL puanı geçerli sayılacak. Tayfa sınıfı gemi adamlarının mezuniyet gerekleri lise seviyesine yükseltilecek. Sınırlı yeterliklerden; 3 bin groston ve 3 bin kilowat yeterliklere geçiş, denizcilik meslek liseleri için kolaylaştırılarak, 4 yıl deniz hizmetinden 2 yıl deniz hizmetine çekilecek. Yat kaptanlığından sınırlı vardiya zabitliğine sınavla geçiş hakkı tanımlanacak. Uzak yol birinci zabit ve ikinci mühendisi, makinisti için kaptan ve baş makinist ek yeterlik sınav hakkı tanımlanacak. Silahlı Kuvvetler'de dış kaynaktan temin edilen sözleşmeli personelin yeterlik haklarının yönetmelikte tanımlanması sağlanacak. Elektroteknik tayfalar için MEB meslek liselerinde tanımlanan liseler, 2 bölümden 20 bölüme çıkarılacak. Ülkemizde yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında denizcilik eğitimi alan yabancıların yeterlik ve uzmanlık belgelerinin verilmesine yönelik düzenleme sağlanacak. Ancak bu kişilere gemi adamı cüzdanı düzenlenmeyecek. Yabancı bayraklı gemilerde çalışan vatandaşlarımızın deniz hizmetlerinin kontrol kriterleri arttırılacak. 65 yaş üstü gemi insanlarının sağlık yoklamaları 2 yılda bir yerine yılda bir yapılacak. Gemi insanı olabilme şartlarında aranan yeterliğe engel teşkil eden suçların kapsamı genişletildi. Uyuşturucu ile ilişkili suçlar dışında kalan katalog suçlarda bir gün dahi olsa mahkumiyet şartı eklenecek. Kılavuz kaptanların ilk defa belgelendirilmesi ve farklı liman sahalarında görev almaları halinde gereken görev başı eğitimlerinin süresi uzatılmış; ancak staj süreleri kısaltılacak. Türkiye Mavi Vatan'ına güçlü bir şekilde sahip çıkıyor" diye konuştu.