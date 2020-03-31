İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5677
  • EURO
    7,1985
  • ALTIN
    339.477
  • BIST100
    89485.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda yemin etti
Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

31 Mart 2020 Salı 16:27 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 16:27
ABONE OL

Kapalıçarşı'da kuyumcu soygununu gece bekçileri engelledi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İşte koronavirüs salgınını bitirmenin 3 yolu
İşte koronavirüs salgınını bitirmenin 3 yolu

İşte koronavirüs salgınını bitirmenin 3 yolu

Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı
Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı

Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı

Veliaht Prens Bin Zayid Türkiye karşıtı cephe açma planını devreye soktu!
Veliaht Prens Bin Zayid Türkiye karşıtı cephe açma planını devreye soktu!

Veliaht Prens Bin Zayid Türkiye karşıtı cephe açma planını devreye soktu!

Pentagon'dan Çin ve Rusya'ya karşı hamle: Gizli tutulması talep edildi
Pentagon'dan Çin ve Rusya'ya karşı hamle: Gizli tutulması talep edildi

Pentagon'dan Çin ve Rusya'ya karşı hamle: Gizli tutulması talep edildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.