Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ABB Başkan adayı Altınok ile Ankara ulaşımını masaya yatırdı

Bakan Uraloğlu, AK Parti Ankara Seçim Koordinasyon Merkezi'nde AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile bir araya geldi. Görüşmede Ankara'nın hâlihazırdaki ulaşım ve planlanan yeni raylı sistem projeleri fotobloklar ile anlatılarak, istişare edildi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NA YAKIŞAN VAZİFELERE İMZA ATACAĞIZ"



Bakan Uraloğlu, resmi sosyal medya hesaplarından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin kalbi Ankara'nın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile bir araya geldik. Görüşmemizde başkentimize ait hâlihazırda yer alan ulaşım ve planladığımız raylı sistem projelerini istişare ettik. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacağız" ifadelerine yer verdi.