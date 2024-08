Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Niye kapatmak zorunda kaldığımızı sorgulamalıyız

Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Ulusal Staj Programı Geleneksel Kariyer Buluşması" kapsamında, 417 stajyer öğrenciyle bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilere tavsiyelerde bulunan Uraloğlu, kendi stajyerlik döneminden bahsetti.

Yapılan stajların önemine dikkati çeken Uraloğlu, "Doğru yerlerde, branşlarınıza uygun şekilde staj yapmak ve orada gayret etmek, o staj programında sizle ilgilenen kişilerin olması, gerçek bir staj olacaktır. O stajın da sizin öğrenim ile meslek hayatınızda kıymeti olacaktır, olmalıdır. Yaptığınız stajların hayatınızda, ilerleyen zamanda anlatmaya değer şeylerin olması önemli. Eleman istihdamı seçme imkanı olan kurumlarımızda bu stajyer arkadaşlardan seçme imkanı da olacak. İş başvurunuzda nerede staj yaptığınızın da kıymeti olacaktır." diye konuştu.

Bugünün işinin yarına bırakılmaması gerektiğini, zamanın kıymetli olduğunu ve onu en iyi şekilde doğru olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, vücut ve akıl sağlığı için de düzenli yaşamın, sporun ve kötü alışkanlıklar edinmemenin önem taşıdığını dile getirdi.

INSTAGRAM'A YÖNELİK ERİŞİM ENGELİ

Uraloğlu, sosyal medya uygulaması Instagram'ın kapalı olduğu sürece ilişkin de değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Bazen, bazı olaylar o kadar hızlı gelişir ki sizin orada hızlı vaziyet almanız gerekir. Bu süreç de böyle oldu. Bu konuda kamuoyundan beklediğim tepkinin çok çok altında bir tepki aldığımı söyleyebilirim. Burada uluslararası bir şirket ve onun kuralları var. Siz de bir ülkesiniz ve onun da kuralları, kanunları ve hassasiyetleri var. Burada önemli olan bir şirketin kuralları mıdır, bir ülkenin kanunları mıdır veya bir milletin hissiyatı mıdır? 60 milyona yakın sosyal medya kullanıcısının olduğu Instagram'ın dünyada ilk 10'un içinde kullanıcısının olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Biz yasakçı bir zihniyete sahip değiliz. Bence buraları niye kapattığımızdan ziyade, niye kapatmak zorunda kaldığımızı beraber sorgulamalıyız. Sosyal medya platformu hiçbir kurala bağlı olmadan sizin paylaşımınızı kaldırıp askıya alabiliyor ya da kapatabiliyor. O mu yasakçı, biz mi yasakçıyız, bunu tartışabiliriz. Instagram'ı kapatma sebeplerimizin genel karşılığını sağladık, aldık."

Türkiye'de sosyal medya uygulamalarında vakit geçirme süresinin dünya ortalamasının üzerinde olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, orada paylaşılan birçok bilginin de otomatik olarak doğru olduğunun düşünüldüğünü ve teyit etme gereği duyulmadığını ifade etti.

Uraloğlu, özellikle kriz anlarında paylaşılan bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi ve sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Kendisinin sosyal medya hesabını 2015'te açtığı bilgisini veren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Hepimizin prensiplerinin olması gerekir. Öğrenmenin yaşı yok, her yaşta mutlaka öğreneceğiniz şeyler var. Mutlaka doğru kanaldan öğrenmemiz gereken şeyler var. Siz yoğun şekilde yaşıyorsunuz. Ben 34 yıl kamuda çalıştım. Karayolları Genel Müdürlüğünden geldim, orada çok şey öğrendim. Şu an Bakanlığı yönetiyorum. 18 genel müdürlük ve 6 bağımsız başkanlık olmak üzere toplam 24 tane, bunların hepsinin her şeyini bilmek benim için mümkün değil. Öyle bir iddia içinde olamam, ben de oraları öğreniyorum ama oraları yönetecek kadar. Onun için öğrenmenin yaşı yok. İşbirliğine ve istişare mekanizmasına açık olmamız ve herkese görüşlerini sormamız lazım."

Uraloğlu, yabancı dil öğrenimine ilişkin de gençlere tavsiyelerde bulunarak, üniversiteden sonra da olsa İngilizce'nin mutlaka öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

Bu konuda ülke olarak her türlü imkana sahip olunduğunu dile getiren Uraloğlu, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde BTK Akademiden hiçbir ücret ödenmeden İngilizce öğrenilebilir. Mutlaka bir yabancı dil öğrenin. İkinci ve üçüncü yabancı dili öğrenmek için de gayret edin, bunun faydasını göreceksiniz. Ayrıca her türlü kaynak ve kitabı bol bol okumamız lazım." dedi.

Uraloğlu, ülke geneline yapılan yatırımlara da dikkati çekerek, iletişimle ilgili alana son 22 yılda 276 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.

İletişimin önemli olduğunu belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Her ne iş yaparsak yapalım, ailemiz, çocuklarımız, anne ve babamızla insanlarla iletişimimizi doğru kurmamız lazım. İletişim kıymetli ve bu yönümüzü geliştirmemiz gerekiyor. Sosyal medya platformları doğru ve yeterli iletişim kanalları değildir. Mutlaka temas etmek lazım. İletişimimizi doğru tutmamız gerekir. Ayrıca dürüst olmamız önemli ve bundan hiçbir şey kaybetmeyiz. Aileye saygı gösterilmesi de önemli ve onu korumalıyız. Aileden başlayarak devletimize, tarihimize, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmalıyız."

Uraloğlu, Türkiye'nin çevresinin ateş çemberi olduğuna işaret ederek, dili, dini, ırkı ne olursa olsun mazlum insanlara sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Somali ile işbirliğine de değinen Uraloğlu, "Somali'de bir üssümüz var ve gelecek zamanda uydularımızı oradan fırlatacağız. Onun için birçok yerde olmamız lazım, oraları sömürmek için değil, ihya etmek için. Elbette kazan-kazan politikaları çerçevesinde ülkemizin çıkarlarını korumalıyız. Bütün dünya ülkeleriyle iletişim halindeyiz ve olmalıyız." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, gençlerin kendisine doğru zamanda, doğru hedef koyması gerektiğini belirterek, bunları yapmayan insanların başarılı olamayacağını ifade etti.

BAKAN URALOĞLU GENÇLERİN SORUNLARINI YANITLADI

Ostim Teknik Üniversitesi e-Ticaret ve Pazarlama Bölümünde öğrenim gören stajyer öğrenci Ozan Emre Doğan, "kendilerine nasıl iş olanağı sağlanacağını" sordu. Bunun üzerine Uraloğlu, bazı kurumların iş yaptığı şirketler üzerinde stajda göze çarpan öğrenciler olduğunda onları değerlendirme imkanı olabildiğini söyledi.

Bir öğrencinin "Instagram'da birçok insanın ticaret yaptığını ve erişim engelinin bu ticarete de engel olduğunu" belirterek, "Bu gibi olumsuzlukları ortada kaldırmak için neden bir Instagram oluşturmuyoruz?" sorusuna Uraloğlu, şu yanıtı verdi:

"Bu konuda bir ihtiyaç var. Instagram'ın erişimine engel getirdiğimiz süreçte bunu sorguladık. Bu süreçte, bu konu bizim takvimimizde ve gündemimizde."

İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik Bölümünde öğrenim gören Ahmet Erman Kaya, Çukurova Havalimanı'nın ülke için neden önemli olduğunu sorarken, Bakan Uraloğlu, Adana Şakirpaşa Havalima'nın şehrin içinde, yerleşim bölgesinde kaldığını, genişleme imkanı olmadığını, eski otobüs terminalleri niteliğinde dahi olmayan bir havalimanı terminali niteliği taşıdığını anlattı.

Akdeniz'de Antalya'nın haricinde büyük bir havalimanı olmadığına dikkati çeken Uraloğlu, "Bu bir ihtiyaçtı ve Türkiye'nin Ulaşım Ana (Master) Planları'nda bu hep oldu. Bunu daha insani ortamda ve ileriye yönelik lojistik anlamda gerektiği için planladık ve havalimanını yapmış olduk. Adana ve Mersin'den sadece 23 dakikada modern iç ve dış hatların kapısına kadar giden raylı sistemi de devreye aldığımızda bütün şehirlere daha yakın olacak." dedi.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Pelin Demir'in, Türkiye'nin 5G'ye geçişinin ne zaman planlandığını sorması üzerine, Uraloğlu, 4,5G'ye yapılmış yatırımı sonuna kadar kullanmaya çalıştıklarını vurguladı. Uraloğlu, Türkiye'nin 2026'nın başında 5G'ye geçişi planladığını kaydetti.