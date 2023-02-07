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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı dizel tren setlerini deprem bölgesi için seferber etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından, bölgeye sivil ve askeri nakil faaliyetleri kapsamında dizel tren setlerini de kullanmaya başladı.

AA7 Şubat 2023 Salı 23:00 - Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı dizel tren setlerini deprem bölgesi için seferber etti
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün İzmir'den 2 dizel tren set (DMU) ile 500, ikinci 2 adet DMU set ile 500 olmak üzere, toplamda 1000 kişilik kurtarma ekibinden oluşan askeri İskenderun'a getirmek üzere planlamalar yapıldığı belirtildi.

Malatya'dan deprem nedeniyle mağdur olan kişileri getirmekte olan 2 adet 4'lü DMU setlerde toplamda 503 yolcu olduğu bildirilen açıklamada, bunların 360'ının Ankara'ya, 143'ünün Sivas'a seyahat edeceği bildirildi.

Yarın sabah planlı şekilde yolcu taşımaları ana hat trenlerine ek olarak koyulan Malatya-Sivas DMU setleriyle, devamında da Sivas'tan Hızlı Tren ile Kırıkkale (eski gar) yapılacak yolcu taşımalarıyla devam edeceği aktarıldı.

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