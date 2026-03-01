İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2026 Pazar / 13 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hava sahasındaki son durumu paylaştı
Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hava sahasındaki son durumu paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki hava sahası ve trafik akışına ilişkin son durum hakkında bilgi verildi.

AA1 Mart 2026 Pazar 03:09 - Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hava sahasındaki son durumu paylaştı
ABONE OL

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, hava sahası durumuna ilişkin olarak İran, Irak, İsrail, Suriye, Bahreyn, Kuveyt ve Katar hava sahalarında çeşitli düzeylerde kapalılık veya kısıtlamalar uygulandığı bildirildi.

Paylaşımda, Afganistan hava sahasında hava trafik hizmetinin verilmediği, Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasında (Emirates FIR) ise hava yolu düzenlemeleri uygulandığı aktarıldı.

Havalimanı kısıtlamalarına ilişkin de bilgi verilen paylaşımda, İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nın kısıtlı operasyonla hizmet verdiği, Hayfa, Ramon, Rosh Pina ve Herzliya havalimanlarının ise kapalı olduğu belirtildi.

Paylaşımda, Suriye'de Şam ve Halep uluslararası havalimanlarında operasyonel durumun, yayımlanan NOTAM'lar kapsamında değişkenlik gösterdiği ifade edildi.

- "TAHRAN HAVALİMANI'NDA İKİ UÇAK YERDE BULUNUYOR"

Bölgedeki hava trafik akışına da değinilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Trafik akışı ağırlıklı olarak Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hattı üzerinden, kısmen Azerbaycan kuzey hattı üzerinden Türkiye ve Avrupa yönüne planlanmaktadır. Bu kapsamda ülkemiz hava sahasında yoğunluk artışı gözlemlenmekte olup, hava trafik hizmetleri emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. 28 Şubat'ta bölgesel kapalılıklar nedeniyle toplam 15 uçuş divert (yönlendirme) etmiş, bunların 9'u İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmiştir. Tahran Havalimanı'nda Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları'na ait 2 uçak yerde bulunmaktadır. Türk taşıyıcılarının seferlerinde mevcut kısıtlamalar çerçevesinde rota değişiklikleri uygulanmaktadır. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte olup, hava sahası ve havalimanı durumlarında oluşabilecek değişiklikler doğrultusunda ilgili birimlerimiz koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir."

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.