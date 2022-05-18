Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Atatürk Havalimanı'nın Kuzey Güney pistleri İstanbul Havalimanı'nın Kuzey Güney Pistleri ile aynı eksende bulunduğundan, havacılık kuralları gereği kullanılamaması sonucu iniş pisti hüviyetini kaybetmiş olup beton bir alana dönüşmüştür. Halihazırda kullanılmaya devam edilen Doğu Batı pistleri ise acil durumlarda kullanılmak üzere açık tutulmaya devam edilecektir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Atatürk Havalimanı Kuzey Güney pistlerinin olduğu bölge bundan böyle milletimize başka bir şekilde; Millet Bahçesi'yle hizmet edecek. Doğu batı pisti acil durumlarda kullanılmak üzere açık tutulacak. Atatürk Havalimanı, milletin kalmaya devam edecek.