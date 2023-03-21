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Ülke geneli yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek

Türkiye genelinin bugünden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Deprem bölgesinde perşembe ve cuma günü kuvvetli yağış görülecek.

21 Mart 2023 Salı 10:58 - Güncelleme:
Ülke geneli yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması, bugün, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yarın ise tüm yurtta beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, tüm yurtta mevsim normalleri civarında ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, bugünden itibaren yağış alan yerlerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.

DEPREM BÖLGESİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Deprem Bölgesinde yağışların perşembe günü; Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş çevrelerinde, Cuma günü; Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Malatya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının; deprem bölgesindeki illerde bir haftalık periyotta mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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