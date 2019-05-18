Yurt genelinde düzenlenen kumar ve tombala uygulamasında, 2 bin 581 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Mudurlugu ve Jandarma Genel Komutanlıığı Asayis Dairesi Baskanlığı koordinesinde 81 ilde kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla dün 22.00-01.00 saatlerinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, 6 bin 947 ekip ve 29 bin 89 personel görev aldı, 128 kopek kullanıldı. Çalışmalarda, 19 bin 84 kahvehane, kıraathane dernek ve kooperatif denetlendi.

Denetlenen 250 kahvehane, kıraathane dernek ve kooperatife idari işlem uygulanırken, 81 iş yeri de kapatıldı.

Sorgulamalar sonucunda 336 kişi gozaltına alındı, 655 aranan zanlı yakalandı.

Uygulama kapsamında toplam 2 bin 581 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 27 tombala makinesi, 9 sigaramatik, 16 kumar makinesi, 25 bin 342 lira, 5 tabanca, 3 av tufegi, 3 keseci delici alet, 2 kurusıkı tabanca, 48 dolu fisek, 1 kilo 190 gram esrar, 704 paket kacak sigara ile çok sayıda oyun kagıdı, pul ve fis ele gecirildi.