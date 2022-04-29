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Ülke genelinde 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde ülke genelinde gerçekleştirilen 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulamasında, 142 kişi hakkında adli, 358 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

AA29 Nisan 2022 Cuma 11:25 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 bin 749 ekipte 30 bin 73 personelin katıldığı uygulamada, 23 bin 784 iş yeri ve 465 dernek denetlendi.

Denetimlerde, 20 kişi gözaltına alındı, 279 aranan şüpheli yakalandı. 142 kişi hakkında adli işlem, 358 kişi hakkında ise idari işlem yapılarak para cezası kesildi. 85 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem uygulandı.

Kontrollerde, 2 tabanca, 36 mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu, 270 paket kaçak sigara, 4 oyun ve kumar makinesi, 7 tombala makinesi, kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 4 horoz ve kumar oynanması için çok sayıda materyal ele geçirildi.

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