Ülke genelinde zirai don ve kar uyarısı

AA 17 Mart 2022 Perşembe 16:42 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 16:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren Erzincan, Tunceli, Elazığ'ın güney ve doğusu, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Van'ın güney ilçeleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Bölgenin batısında cumartesi, doğusunda da pazar günü etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ile tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, bu gece saatlerinden itibaren 4-5 gün süresince, Ege Bölgesi'nin batısı ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer hafif zirai don riski bulunuyor.

Meteoroloji, zirai faaliyetlerle uğraşanların tedbirli olmaları için uyardı.