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Ülke genelindeki camilerde ilk teravih namazı kılındı

Müslümanlar için büyük öneme sahip ramazanın ilk teravih namazı Türkiye genelindeki cami ve mescitlerde kılındı.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 22:23 - Güncelleme:
Ülke genelindeki camilerde ilk teravih namazı kılındı
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Teravih namazı öncesi ülke genelindeki camilerin minareleri ışıklandırıldı, bazı ibadethanelere "Hoş Geldin Ramazan" mahyaları asıldı.

Yatsı namazı vaktinin gelmesiyle birlikte müminler camilere akın etti.

Başkentte de ramazanın ilk teravih namazını eda etmek için Hacı Bayram-ı Veli, Melike Hatun, Kocatepe ve Beştepe Millet başta olmak üzere camilere gelen cemaat, ramazanın coşkusunu yaşadı.

Aileleriyle camiye gelen çocuklar da salavatlara eşlik etti.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde teravih namazı kılan ve dua eden müminler Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesini ziyaret etti.

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