İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2023 Cumartesi / 4 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,054
  • EURO
    20,5095
  • ALTIN
    1211.96
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ülke genelindeki yasa dışı bahis ve kumar uygulamalarında 62 kişi gözaltına alındı
Güncel

Ülke genelindeki yasa dışı bahis ve kumar uygulamalarında 62 kişi gözaltına alındı

Türkiye genelinde kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik uygulamalarda, 62 kişi gözaltına alındı, aranan 673 kişi yakalandı.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 12:03 - Güncelleme:
Ülke genelindeki yasa dışı bahis ve kumar uygulamalarında 62 kişi gözaltına alındı
ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde, "kumar, tombala, oyun makineleri" ve "yasa dışı bahis" suçlarına yönelik ülke genelinde 12 bin 986 ekip, 43 bin 556 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Yasa dışı bahis uygulamasında, yasa dışı bahis oynatan 6 iş yerindeki 49 kişi hakkında adli işlem, 26 kişi hakkında idari işlem ve para cezası uygulanırken, 33 kişi gözaltına alındı, aranan 323 kişi yakalandı.

- 76 UMUMA AÇIK İŞ YERİ VE DERNEĞE İDARİ İŞLEM YAPILDI

Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında ise kontrol edilen 15 bin 64 iş yeri ile deniz araçları ve 446 dernekte 29 kişi gözaltına alındı, aranan 350 kişi yakalandı. 87 kişi hakkında adli işlem, 217 kişi hakkında da idari işlem uygulandı. 76 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldı, 27 iş yeri kapatıldı.

Uygulamalarda 2 av tüfeği, 3 tabanca, 10 mermi, 19 kumar/oyun makinesi, 5 tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ve kumar materyali ele geçirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.