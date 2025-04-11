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'Ülke Uzmanı Yetiştirme Programı' başlıyor

Türkiye İlahiyatlılar Derneği öncülüğünde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen “Ülke Uzmanı Yetiştirme Programı”, gençlere sadece bir yolculuk değil; aynı zamanda bir misyon, bir vizyon ve bir sorumluluk teklif ediyor.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2025 Cuma 13:20 - Güncelleme:
'Ülke Uzmanı Yetiştirme Programı' başlıyor
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Geleceğin liderlerini yetiştirmeyi ve uluslararası düzeyde söz sahibi bireyler kazandırmayı amaçlayan bu öncü program, gençlere dünyanın farklı ülkelerinde gözlem yapma, kültürel etkileşimde bulunma ve saha çalışmaları gerçekleştirme imkânı sunuyor. 20 farklı ülke için planlanan program kapsamında 100 ilahiyat öğrencisi, uzman isimlerden eğitim alacak ve seçildikleri ülkelerde doğrudan tecrübe edinme fırsatı bulacak.

Katılımcılar, gittikleri ülkelerin dilini, kültürünü, toplumsal yapısını ve siyasi dinamiklerini yakından tanıyarak uzmanlaşacakları ülkenin adeta bir temsilcisi hâline gelecek. Bu yönüyle program, hem bilgiyle donanmış hem tebliğ ve temsil yeteneği yüksek hem de yabancı dil yeterliliğine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

Kültürler arası köprüler kurmayı amaçlayan "Ülke Uzmanı Yetiştirme Programı", içerdiği benzersiz eğitim modeli ve sunduğu imkânlarla, sadece bireyleri değil, Türkiye'nin uluslararası temsiliyetini de güçlendirecek. Projenin ilerleyen süreçte birçok yeniliği ve gelişmeyi beraberinde getirmesi bekleniyor.

  • Ülke Uzmanı Yetiştirme Programı
  • Türkiye İlahiyatlılar Derneği
  • DİYANET

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