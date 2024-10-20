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Ülkedeki İsrail tepkileri sonrası harekete geçtiler: Anlaşmaları gözden geçirecekler

Avustralya'nın, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten önce İsrail için onaylanan 66 askeri ihracat iznini yeniden gözden geçirdiği bildirildi. İsrail'in Gazze'de kullandığı F-35 uçaklarına ait parçalarının Avustralya'da üretildiği belirtilirken yerel, eyalet ve federal düzeyde yaklaşık 350'nin üzerinde kamu çalışanı mayısta İsrail'e silah ihracatının derhal durdurulması çağrısı yapmıştı.

AA20 Ekim 2024 Pazar 17:54 - Güncelleme:
Ülkedeki İsrail tepkileri sonrası harekete geçtiler: Anlaşmaları gözden geçirecekler
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The Guardian gazetesinin Avustralya Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Avustralya hükümeti, 2019'dan bu yana İsrail için yaklaşık 247 askeri ihracat izni çıkardı ancak bunlardan yalnızca 66'sı aktif.

Yetkililer, 7 Ekim 2023'ten önce İsrail için onaylanan 66 askeri ihracat izninin her birinin tek tek gözden geçirildiğini ve bu izinlerin Avustralya'nın uluslararası tutumuna göre değerlendirildiğini ifade etti.

İnceleme sürecinin sonucunda alınan kararın kamuoyuyla paylaşılacağını belirten yetkililer, hükümetin, bir ihracat izninin insan haklarının ihlali dahil ulusal çıkarlara aykırı olarak kullanılacağını tespit ederse izni geri çekebileceğini aktardı.

AMBARGO ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralya'nın 7 Ekim 2023'ten önce ve sonra İsrail'e silah sağlamadığını savunsa da Canberra hükümeti, İsrail'e yönelik ihracat izinlerinin neleri kapsadığı konusunda şeffaf davranmadığı için eleştirilere maruz kalmıştı.

İsrail'in Gazze'de kullandığı F-35 uçaklarına ait parçalarının Avustralya'da üretildiği belirtilirken yerel, eyalet ve federal düzeyde yaklaşık 350'nin üzerinde kamu çalışanı mayısta İsrail'e silah ihracatının derhal durdurulması çağrısı yapmıştı.

Avustralya Yeşiller Partisi Sözcüsü David Shoebridge, yaptığı açıklamada, İsrail'le olan tüm askeri ticaretin sona erdirilmesi çağrısında bulunmuş ve hükümetin "İsrail'i, soykırımı sürdürme konusunda cesaretlendirecek hiçbir şey yapmaması gerektiğini" söylemişti.

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