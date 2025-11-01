İSTANBUL 21°C / 13°C
  Ülkelerine verilen desteği unutmadılar! Türkiye'ye vefa sözü: Daima yanınızdayız
Ülkelerine verilen desteği unutmadılar! Türkiye'ye vefa sözü: Daima yanınızdayız

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio, Türkiye'nin, ülkesinin kalkınması için verdiği desteğe müteşekkir olduklarını dile getirdi. Türkiye'nin, Bo kentinde bir hastane inşa edeceği müjdesini de paylaşan Bio, ülkesinin daima Türkiye'nin yanında olacağını kaydetti.

1 Kasım 2025 Cumartesi 13:15
Ülkelerine verilen desteği unutmadılar! Türkiye'ye vefa sözü: Daima yanınızdayız
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt içinde olduğu gibi Türkiye'nin dış temsilciliklerinde de coşkuyla kutlandı.

Sierra Leone'deki Türkiye Cumhuriyeti Freetown Büyükelçiliği'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Büyükelçi Yusuf Burak Rende'nin ev sahipliğindeki resepsiyona, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio da katıldı.

Aynı zamanda başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yaptığı BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Üyesi olan Bio, resepsiyonda konuşma yaptı.

"TÜRKİYE'YE MÜTEŞEKKİRİZ"

Türkiye'nin, ülkesinin kalkınması için verdiği desteğe müteşekkir olduklarını belirten Bio, bunun sadece eşi Julius Maada Bio ve diğer yetkililer tarafından değil, tüm Sierra Leone halkı tarafından hissedildiğini söyledi.

Bio, Emine Erdoğan'ın girişimleriyle kurulan BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nda yer almaktan onur duyduğunu dile getirerek, Emine Erdoğan ile Sıfır Atık Forumu dolayısıyla geldikleri İstanbul'da 18 Ekim'de görüştüklerini hatırlattı.

Türkiye'nin, Bo kentinde bir hastane inşa edeceği müjdesini de paylaşan Bio, ülkesinin daima Türkiye'nin yanında olacağını kaydetti.

