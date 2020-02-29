DHA 29 Şubat 2020 Cumartesi17:50 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 17:54

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de yaşayan göçmenlerin Avrupa'ya gitmek için sınıra hareket etmesine ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın! Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar. Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan’ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var" ifadelerini kullandı.