Ülkenin birçok bölgesinde eğitime kar engeli

21 Aralık 2021 Salı 02:41 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 02:43

Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı il ve ilçelerde valilik, kaymakamlık ve okul yönetimlerince eğitime ara verildiği duyuruları yayımlandı.

Kahramanmaraş

Çağlayancerit ilçesinde 32, Dulkadiroğlu ilçesinde de 16 olmak üzere toplamda 48 okulda yarın bir gün süre ile eğitime ara verildi.

Konya

Konya'da da merkez ilçeler Meram, Karatay ve Selçuklu'nun yanı sıra Beyşehir, Seydişehir, Hadim, Bozkır, Taşkent, Derbent, Doğanhisar, Ahırlı ve Altınekin ilçeleri de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verilen yerler arasında.

Bitlis, Tunceli

Bitlis merkez ile Tatvan ilçesi ve Tunceli'nin Ovacık ilçesinde de ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil olacak.

Muş

Muş Valiliği olumsuz hava koşullarından dolayı, yatılı okulların pansiyon kısmında kalanlar hariç, eğitim ve öğretime bugün ara verildiğini duyurdu.

Adana, Bingöl

Yoğun kar yağışı nedeniyle Adana'nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçeleriyle Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde bugün eğitim yapılmayacak.

Bingöl'ün Adaklı ve Yayladere ilçelerinde de taşımalı eğitim bugün yapılmayacak.

Hakkari

Hakkari merkezde taşımalı eğitim yapan okullarda, Yüksekova ilçesinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.