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Ülkeye girişine izin verilmedi! İslam düşmanı Paludan yaka paça sınır dışı edildi

İtalya, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın ülkey giriş yapmasına izin vermedi. Palu'dan son dönemlerde Kuran'ı Kerim'e defalarca saldırıda bulunmuştu.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 09:54 - Güncelleme:
Ülkeye girişine izin verilmedi! İslam düşmanı Paludan yaka paça sınır dışı edildi
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, son yıllarda pek çok kez Kur'an-ı Kerim yakma olayıyla gündem olan 43 yaşındaki Danimarkalı siyasetçi Paludan, kuzeydeki Milano kentinde Avrupalı aşırı sağcılar tarafından 17 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan "Remigration (Geriye Göç) Zirvesi" için geldiği Malpensa Havalimanı'nda İtalyan polisi tarafından durduruldu.

Kamu düzeni ve vatandaşların güvenliği gerekçe gösterilerek İtalya'ya girmesine izin verilmeyen Paludan, buradan sınır dışı edildi.

Basında yer alan haberlerde, havalimanının bağlı olduğu Varese İl Emniyet Müdürlüğünün haberleri doğruladığı belirtildi.

Bu arada, göç zirvesinin yapılacağı otelin organizasyonun rezervasyonunu iptal ettiği ve zirvenin nerede yapılacağının henüz netleşmediği basına yansıdı.

Paludan, son yıllarda Danimarka ve İsveç'te sık sık tepkilere yol açan Kur'an-ı Kerim yakma eylemleriyle gündeme gelmişti.

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