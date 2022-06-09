İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2022 Perşembe / 10 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2083
  • EURO
    18,5171
  • ALTIN
    1023.18
  • BIST100
    2559.09
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ülkeye yasa dışı yasa dışı yollarla sokulmak istenen 320 arı ele geçirildi
Güncel

Ülkeye yasa dışı yasa dışı yollarla sokulmak istenen 320 arı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Sınır Kapısı'nda, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen 320 arı ele geçirildi.

AA9 Haziran 2022 Perşembe 10:47 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'dan Türkiye'ye gelen bir yolcu otobüsü, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasına yönlendirilen araç içerisinde ekiplerce detaylı arama yapıldı.

Aramada, yolcu koltuklarının üst bölümlerinde poşetlerin arkasına gizlenmiş vaziyette 32 kutu içerisinde toplam 320 arı tespit edildi.

Arılara el konulurken yabancı uyruklu 1 yolcu hakkında adli işlem başlatıldı. Olaya ilişkin soruşturmaya Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca nezdinde devam ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.