Ülkeye yasa dışı yasa dışı yollarla sokulmak istenen 320 arı ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'dan Türkiye'ye gelen bir yolcu otobüsü, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasına yönlendirilen araç içerisinde ekiplerce detaylı arama yapıldı.

Aramada, yolcu koltuklarının üst bölümlerinde poşetlerin arkasına gizlenmiş vaziyette 32 kutu içerisinde toplam 320 arı tespit edildi.

Arılara el konulurken yabancı uyruklu 1 yolcu hakkında adli işlem başlatıldı. Olaya ilişkin soruşturmaya Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca nezdinde devam ediliyor.