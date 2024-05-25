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Güncel

Ülkü Ocakları'nın ''eğitim programı'' başladı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın, il başkanlarına yönelik 'eğitim' programı başladı.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 10:57 - Güncelleme:
Ülkü Ocakları'nın ''eğitim programı'' başladı
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MHP Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının koordinesinde yapılacak ve iki gün sürecek programa katılmak için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk olarak Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua ederek, şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Anıtta bulunan "Gökbörü Otağı"nda bir süre dinlenen Bahçeli, ardından Şehit Fatih Duru Parkı'ndaki şehit askerlerin künyelerinin asılı olduğu "Şehit Anıt Ağacı"nı ziyaret etti.

Devlet Bahçeli, daha sonra programın yapılacağı otele geçti.

Ülkü Ocakları il başkanlarına program kapsamında, "Türk gençliği, Türkiye gündemi, Türk dünyası ve uluslararası gelişmeler, teknoloji kullanımı ve toplumu ilgilendiren meseleler hakkında" kapsamlı sunumlar gerçekleştirilecek.

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