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Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu yaza özel etiketleriyle serinletiyor!

Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu, yaz konseptine uygun hazırladığı etiketleriyle yaz boyu yanınızda...

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Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu’nun yaz konseptine uygun tasarlanmış yeni özel etiketleri, hayatının her anında tarzına düşkün tüketicilerle buluşuyor. Kafe, restoran ve otellerde sevenlerine eşsiz bir ferahlık sunmaya devam ediyor.
 
Uludağ Premium Şişelerinde Yaz Konsepti
Tekne ve şezlong tasarımlı şişeler sayesinde kendinizi plajda güneşleniyor ya da masmavi denizlerde teknedeymişsiniz gibi hissedeceksiniz.
 
Üç Boyut Hissi
Masmavi denizde tekne ve pırıl pırıl kumsalda şezlong keyfini üç boyutlu hissi veren etiketiyle cam şişelere taşıyan Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu, her anında yazı hissetmek isteyenlere özel olarak tasarlandı.
 
Hem Küçük Hem de Büyük Cam Şişelerde
Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu, her zamanki kalitesinden ödün vermeden şişeleniyor; zincir marketlerde, seçkin otel, restoran ve kafelerde 330 ml ve 750 ml’lik yaz konseptli cam şişeleriyle tarzına düşkün tüketicilerle buluşuyor.
 
Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu
Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu’nun Uludağ’da 1800 metre irtifada bulunan kaynağından Yenice Dolum Tesisine kadar olan bütün yolculuğu dağın kalbinde gerçekleşiyor. Piyasadaki en yumuşak içimli sulardan birisi olan Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu, 7,18 pH değeri ve 2,0 yumuşaklık derecesiyle tüketicilere yumuşak içimli bir alternatif sunuyor. 
 

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