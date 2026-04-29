  • Uludağ'da feci olay! Kesilen ağaç kamyonete devrildi: 1 ölü
Uludağ'da feci olay! Kesilen ağaç kamyonete devrildi: 1 ölü

Bursa Uludağ Milli Parkı girişinde orman kesimi sırasında devrilen çam ağacı, seyir halindeki kamyonetin kabinine düştü. Sürücü Temel Kurt olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Öte yandan ağacı kesen M.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

IHA29 Nisan 2026 Çarşamba 15:37
Bursa Uludağ'da yaşanan orman kesimi faciası bir kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına yol açtı. Osmangazi ilçesine bağlı Bağlı Mahallesi'nde kesilen çam ağacının seyir halindeki kamyonetin tam kabin kısmına düşmesi sonucu sürücü Temel Kurt hayatını kaybetti. Görgü tanıkları bölgede yeterli güvenlik önleminin alınmadığını ve dipleri kesik başka ağaçların da tehlike oluşturduğunu bildirdi.

KESİLEN AĞAÇ KAMYONETE DEVRİLDİ

Bursa Uludağ'da ormanda kesilen çam ağacının seyir halindeki kamyonetin üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Osmangazi ilçesi Uludağ Milli Parkı girişi yanındaki Bağlı Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (57) orman kesimi yaptığı sırada kestiği çam ağacı, seyir halinde olan Temel Kurt (35) idaresindeki 16 CFF 20 plakalı kamyonetin üzerine devrildi. Kamyonetin tam kabin kısmına gelen ağacın altında kalan Kurt, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta yolcu olarak bulunan V.S. (35) ile O.Ç. (33) ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AĞACI KESEN M.B. GÖZALTINA ALINDI

Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, Kurt'un kesin ölümü yapılacak otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak.

Ağacı kesen M.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Olaya şahit olan çalışanlar, "Biz yolun bir tarafını traktörle keserken, diğer tarafında gelen araçları durduruyorduk. Ancak bu kamyonet durmadan devam etti" dedi.

Temel Kurt'un Bağlı köyünde kendisine iş için geldiğini, saat geçince aradığını ama ulaşamadığını belirten görgü tanığı, "Sonradan böyle bir olay olduğunu öğrendik. Ancak burada önlem yok. Devrilen ağacın haricinde diğer ağaçların da dipleri kesik. Bir rüzgarda devrilmeyeceğinin garantisi yok" diye konuştu.

