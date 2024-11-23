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Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Bursa'da lodos ve sağanak, yerini kara bıraktı. Kar kent merkezinin yanı sıra rakımı yüksek olan ilçelerde de etkili olurken, Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

DHA23 Kasım 2024 Cumartesi 21:08 - Güncelleme:
Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
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Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve hızı zaman zaman saatte 103 kilometreye kadar ulaşan lodos, bu sabah yerini sağanağa, öğle saatlerinde ise kar yağışına bıraktı. Kent merkezine mevsimin ilk kar yağışı düşerken, kar, rakımı yüksek olan ilçelerde etkisini aralıklarla sürdürüyor.

İnegöl- Domaniç karayolunun 25'inci kilometresinde trafik ekipleri, TIR ve kamyonlar ile zincir takmayan otomobillerin geçişine izin vermedi. Bursa- Ankara karayolunda etkili olan kar yağışı özellikle Ümitalan mevkisinde sürücülere zor anlar yaşattı. Orhangazi, Gürsu ve dağ ilçelerinde de etkili olan yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

ULUDAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Mevsimin ilk kar yağışının 17 Ekim'de düştüğü Uludağ'da da yoğun kar yağışı devam ediyor. Oteller Bölgesi'nde pistler beyaza bürünürken, Uludağ yolunda ise sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 20 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, hava sıcaklığı ise en yüksek 7, en düşük sıfırın altında 4 derece olarak kaydedildi.

Jandarmanın, araçlarında zincir olmayan sürücülerin çıkışına izin vermediği Uludağ'da, kar yağışının pazar günü de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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