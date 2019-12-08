Uludağ'da kaybolmuşlardı! 7 gün sonra iz bulundu

Son dakika... Uludağ'da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu
Uludağ’da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu. Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte mont buldu.
- DHA
Uludağ’da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu. Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte mont buldu.
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